Yenimahalle’de bilim şenliği

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen bilim şenliğinin 3'üncüsü Meydan AVM'de yapıldı. 2 gün süren ve Yenimahalle genelinden 14 okulun stantlarıyla katıldığı bilim şenliğinde, Belediye Başkanı Fethi Yaşar stantları gezerek, çalışmaları inceledi.

Başkan Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen bilim şenliğine; Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ile Yenimahalle genelindeki pek çok okuldan öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Stantları tek tek gezerek bilgi alan Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk devrimlerine ilk önce eğitimle başladı. Müspet ilime dayanan, çağdaş, sorgulayan, yenilikçi bir eğitim sistemi ile yurttaşlarını muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bütün kuralları yıkarak bir ateş yaktı. O gün Atatürk'ün yaktığı eğitim ateşi ile bugün bizler karşınızdayız. Bir ülkede sağlıklı eğitim olmazsa, sağlıklı toplum olması mümkün değil. Çocuklarımızı ne kadar güzel ve doğru yetiştirirsek Türkiye'nin geleceği de o kadar aydınlık olur. Bilime, ilime, ARGE'ye inanacağız ve Türkiye olarak yeniliklerin öncüsü olacağız" dedi.

Başkan Yaşar'a katkıları için teşekkür eden Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar da, "Bilimi, sanatı, teknolojiyi burada bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şuna inanıyoruz ki; buradaki çocuklar geleceğin Yenimahalle'sinde yönetici, öğretmen, mühendis olacaklar ve ilçemizi daha güzel yapmak için çalışacaklar. Bunun yolu da buradan geçiyor. Kent Konseyi olarak bu çalışmayı yaptığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

Bilim, sanat, teknoloji şenlikte buluştu

Şenlik kapsamında ilçe genelinden 14 okul açtıkları pek çok stantla dikkatleri üzerine çekti. Kimi öğrenciler çağın vebası obizete, şeker, tansiyon ve ilkyardım konularında çalışmalarını tanıtırken, kimi öğrenciler de evde yapılabilecek sıvı sabun, el kremi ve parfüm üretti. Birçok deneyin yapıldığı stantlarda, bitmeyen akülü tekerlekli sandalye, DNA izolasyonu, kaynak simülatörü, Endüstri 4.0 sunumları, sanal gerçeklik gözlüğü, 3 boyutlu yazıcı, akıllı ev otomasyonları gibi uygulamalar da katılımcılardan tam not aldı.

Kaynak: İHA