Yenimahalle’de karla mücadele ekipleri iş başında

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, başkentte öğle saatlerinde başlayıp tüm gün etkili olan ve sabaha karşı buzlanmaya neden olan kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti.

Yenimahalle'de trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, ana yollarla birlikte tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizliyor. 50 farklı noktada 150 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda 7/24 mesai yaparak çalışmalarına devam ediyor. Anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, ilçenin birçok mahallesinde buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara yardım etti. Yenimahalle'de karın yoğun yağarak ulaşımın aksadığı noktalara konumlandırılan 14 büyük 2 küçük kar kürüme aracı, 4 tuzlama aracı ile 7 JSB, 9 Bobcat ve 6 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla gece boyunca çalıştı.

Sabahın erken saatlerinde ise kaldırım temizliğine başlayan ekipler, sağlık kuruluşları, ibadethane ve eğitim kurumlarının önlerini de temizlemeye başladı.

"İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için çalışıyoruz"

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımızın istek ve şikayetleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte yılın karlı geçen günlerinde ilçe genelinde çalışma yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde konumlandırılan ekipler ana hatların kapanmaması için mücadele veriyor. Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Ayrıca yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuz depoladı. Şimdi buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında yaşanacak kazaların önüne geçmek için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerinin de bu dönemlerde araç kullanırken önlemlerini almalarını ve dikkatli olmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA