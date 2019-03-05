Yenimahalleli gençler Deyiş Dinletisi’nde buluştu

Yenimahalleli gençler, Üniversiteli Alevi Gençler Derneği (ÜAGD) ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Gençlik Konseyi işbirliğinde Yenimahalle Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Deyiş Dinletisi'nde buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Deyiş Dinletisi'nde; genç zakirler Cihan Cengiz, Erkan Çanakçı ve Eren Can Ortakçı ellerinde bağlamalarıyla kulakların pasını sildi. Programa katılarak gençleri yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, birbirinden güzel deyişleri dinledi ve kısa bir konuşma yaparak gençlere birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Yaşar, "Ülkemizin aydınlık yarınları için hepimize düşen görevler var. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklarımızı zenginlik sayarak kenetlenmeliyiz. Ülkemizi bölmeye, böldürmeye çalışanlara karşı dimdik beraber mücadele etmeliyiz. Başka reçetelere, tutkallara ihtiyacımız yok. Tutkalımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimiz ve onun değerleridir" diye konuştu.

Gecede; Üniversiteli Alevi Gençler Derneği Genel Koordinatörü Mazlum Doğan Hazar da Başkan Yaşar'a gençlere verdiği destek ve derneğe katkıları için tüm dernek üyeleri adına plaketle teşekkür etti.

Kaynak: İHA