YENİMEK kursiyerleri kendi poşetlerini dikti

Yenimahalle Belediyesi'nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Ergazi Kurs Merkezi'nde Giyim Aksesuarları Tasarımı eğitimi alan vatandaşlar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olacak olan alışveriş poşeti uygulamasına, kendi poşetlerini kendileri dikerek dikkat çekti.

Poşetin ücretli olmasının rant haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan kursiyerler, artık birbirinden güzel renklerle süsledikleri bez çantaları kullanacak.

Eski kıyafetlere geri dönüşüm

Bu kapsamda örnek bir davranışa imza atan kursiyerler, kursta sadece çanta değil kıyafette dikiyor ve bu sayede kullanmadıkları kıyafetlere geri dönüşümle yeniden hayat veriyor.

2 aydır kursa geldiğini belirten Hamide Derman (52), "Kursu arkadaşım tavsiye etti. Daha önce hiç dikiş makinesinin başına oturmadım. Dikiş nasıl dikilir bilmiyordum. Şimdi üstüme giydiğim her şeyi kendim dikiyorum. Bugün de ücretli olan poşete karşı güzel bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Alışverişte kendi çantalarımızı kullanacağız" dedi.

Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Kursiyer Şenay Zora (51), "Kursa severek geliyorum. Burada güzel şeyler öğreniyoruz. Burada evimizde bulunan ve işe yaramayan kıyafetleri, aksesuarları değerlendiriyoruz. Eski kotlardan çantalar, etekler yapıyoruz. Kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz. Bunun yanında sosyalleşiyoruz, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Böyle bir imkânı bize sağladığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kursta şapkadan çantaya etekten yeleğe kadar giyim adına her şeyi öğrettiklerini söyleyen Kurs Öğretmeni Stilist Özlem İş ise "Ücretli poşetler için ne yapabiliriz diye düşündük ve kendi çantamızı kendimiz yapmaya karar verdik. Bunun yanında diğer giyim çalışmalarımızla kursiyerlerimiz kendi el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı da sağlıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA