Yenipazar Belediye Başkanı Özden'den Regaip Kandili mesajı

BİLECİK (AA) - Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özden mesajında, başta Yenipazarlılar olmak üzere İslam aleminin kandilini kutladı.

Yuvaların ilahi şefkat ve rahmetle aydınlanmasını dileyen Özden, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Müslümanlara üç ayları müjdeleyen, rahmeti ve bereketi bol olan bu özel ve mübarek günlerin sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı artırmasını diliyorum. Bu düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mübarek Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutlar, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim."

Kaynak: AA