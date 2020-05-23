Yenipazar Kaymakamı Yalçın, şehit ve gazi ailelerini unutmadı

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Bekir Yalçın'a, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Demirtaş ve Komiser Muavini Mustafa Pınar eşlik etti. Toplamda 6 şehit ve gazi ailesini ziyaret eden Yalçın, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Şehit mezarlarını da giden Yalçın, kabir başında dua etti.