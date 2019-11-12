Yenipazar MYO’da öğrencilere yönelik kurslar açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) düzenlenen kurslar ile öğrencilerin kişisel gelişimleri artıyor.

ADÜ Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda, borsacılık, işaret dili ve diksiyon kursları açıldı. MYO Müdürü Prof. Dr. Sezgin Demir, yürüttüğü borsacılık kursunda öğrencilere; temel analiz, teknik analiz, portföy analizi ve aktif yatırım stratejileri konularını anlatacak.

Öğretmenler Gamze Akkanat ve Aydan Ballıoğlu'nun yürüttüğü, işaret dili ve diksiyon kursuna 60 öğrenci kayıt yaptırdı. Düzenlenen kurslar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve topluma katkılarının artması hedefleniyor.

Kaynak: İHA