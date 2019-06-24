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Yenipazar'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Hüseyin Uyar idaresindeki 11 RA 920 plakalı hafif ticari araç, Yenipazar-Aşağıboğaz yolunda kontrolden çıkarak yana devrildi.Kazada yaralanan sürücü Uyar, sağlık ekiplerince götürüldüğü Yenipazar Devlet...

Yenipazar'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Uyar idaresindeki 11 RA 920 plakalı hafif ticari araç, Yenipazar-Aşağıboğaz yolunda kontrolden çıkarak yana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Uyar, sağlık ekiplerince götürüldüğü Yenipazar Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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