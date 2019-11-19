Yenipazar’da herkes sahaya iniyor

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası tüm heyecanlılığı ile devam ediyor. Belediye Başkan Erden, "Turnuva ile genç ve kıdemli yurttaşlarımızı oyun alanına indirmeyi hedefledik" dedi.

Yerel seçimlerde sık sık amatör spora destek vereceğini belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, ilçe halkına verdiği sözü yerine getirmeye devam ediyor. Yenipazar Belediyesi'nce düzenlenen ve "Cumhuriyet Kupası" adı verilen voleybol turnuvasına farklı mahallelerden ve kurumlardan 20 takım katıldı. Haftada üç gün ve günde ikişer maçın oynandığı turnuvada, seyirci sayısı da giderek artmaya devam ediyor.

B Grubu'nda mücadele eden Hükümet Mahallesi ve Karacaören Mahallesi dünün ilk mücadelesini verdi. Hükümet Mahallesi, 25-6 ve 25-16 sonuçlar ile Karacaören Mahallesi'ni 2-0 mağlup etti. Öte yandan Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan da mahallesinin takımında forma terletti. C Grubu takımlarından ADÜ ve Dereköy Mahallesi ise dünün en çekişmeli maçı oldu. İlk seti 25-22 ile 1-0 önde kapatan Dereköy, ikinci sette 15-25 sonucuyla kaybetmesi durumu 1-1'e taşıdı. Üçüncü sette ise 15-10 ile kazanan Dereköy Mahallesi oldu.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, dün ter döken dört takım oyuncularını kutladı. Başkan Erden, "Amatör spor, toplumun sağlık ve ahlak aşısıdır. Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtarmada, sağlıklı bir toplum yaratmada çok önemli bir faaliyet. Bizim toplumumuz daha çok tribünde oturuyor. Bu turnuva ile genç ve kıdemli yurttaşlarımızı oyun alanına indirmeyi hedefledik. Toplumun sadece seyreden değil, oyuncu olmasını da istiyoruz. Maçları da hep birlikte izliyoruz, takımlar kazanmaktan çok yarışmanın keyfini çıkarıyorlar. Sporcular, izleyiciler hep birlikte eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA