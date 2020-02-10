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Yenipazar’da park sorunu konuşuldu

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de bulunduğu komisyon toplantısı, Yenipazar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Yenipazar’da park sorunu konuşuldu

Yenipazar İlçe Trafik Komisyonu toplandı.

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de bulunduğu komisyon toplantısı, Yenipazar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Edinilen bilgilere göre; toplantıda, ilçedeki trafik sorunu görüşüldü. Özellikle ana cadde üzerinde yapılan park sıkıntısı ve çözüm önerileri konuşuldu.

Kaynak: İHA




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