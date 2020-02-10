Yenipazar’da park sorunu konuşuldu

Yenipazar İlçe Trafik Komisyonu toplandı.

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de bulunduğu komisyon toplantısı, Yenipazar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Edinilen bilgilere göre; toplantıda, ilçedeki trafik sorunu görüşüldü. Özellikle ana cadde üzerinde yapılan park sıkıntısı ve çözüm önerileri konuşuldu.

Kaynak: İHA