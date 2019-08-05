Yenipazar'da trafik kazası: 1 yaralı
Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 11 AH 798 plakalı otomobiliyle seyreden Hüseyin Soydemir, Katran Köyü'nde, Rıdvan Kocabıyık idaresindeki 11 EH 185 saman yüklü traktöre arkadan çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Soydemir'i Yenipazar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Buradan Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Soydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT