Yenişehir Belediyesi 50 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi meydana gelebilecek doğal afetler, yangınlar, arama ve kurtarma operasyonları ile acil yardım ihtiyaçlarında görev yapmak üzere 50 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu. Eğitimli ve tam donanımlı personelden oluşan Yenişehir Belediyesi arama kurtarma ekibinin sürekli olarak teyakkuz halinde olacak. Özel eğitimlerden geçen "Mersin" isimli köpek de ekibin bir parçası olarak arama kurtarma operasyonlarına katılacak.

Temel yangın eğitimi ve ileri yangın teknikleri eğitimlilerini tamamlayan arama kurtarma ekibi daha sonra kentsel arama kurtarma eğitimi alacak. Böylece ekip üyeleri doğal afetler, deprem sonrası enkazdan canlı çıkarma, depremin oluşturduğu yaraları sarma ve acil yardım ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edebilme kabiliyetine sahip olacak. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye bünyesinde yeni kurdukları arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi. Özyiğit, "Sizlere böyle bir işe gönüllük gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Büyük bir felaket yaşadık. Allah göstermesin, sizlere de gerek olmasın. İnşallah bir arama kurtarma faaliyetine hiç gerek olmaz. Ama biz tedbirimizi alacağız, emeğimizi vereceğiz" dedi.

"Yenişehir ekibi olarak hazır olacağız"

Yenişehir Belediyesinde yeni kurulan arama kurtarma ekibinin teknik ve eğitim hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Özyiğit, "Bütün teçhizatları ve eğitim süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Ülkemizde ve dünyanın neresinde olursa olsun Yenişehir ekibi olarak hazır olacağız. Herkes mevcut işini yapacak ama bu göreve de zaman ayıracak. Ekipte yer alan personellere ek bir bütçe de ayırmayı planladık. Şu anda hazırlık aşamasındayız. Gerekli malzemelerin, teçhizatın alınma noktasında talimatımızı verdik, onlar alınıyor. Kıyafetlerimizin siparişleri verildi. Bundan sonra sağlıklı ve sağlam bir ekip olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu işin her şeyden önce gönüllülük istediğine dikkat çeken Özyiğit, "Bizim üç arkadaşımız depremde Hatay'a gitti, üç kişi 16 saatte enkazdan üç vatandaşımızı çıkarttı. Bir hilti ile üç can kurtardılar. Ciddi bir iş, herkes azami özen gösterecek ve eğitimlerimizi bir an önce tamamlayacağız. Ondan sonrada Allah göstermesin bir olumsuzlukta gidip gereğini yapacağız. Ben sizi kutluyorum. Böyle bir gönüllük gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

