Yenişehir Belediyesince inşa edilen ikinci BETEM açıldı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin Erken Çocukluk Gelişimi Projesi çerçevesinde Menteş Mahallesi'nde inşa ettiği Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM), 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı.

Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde 2021 yılında hizmete açtığı Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nden sonra Menteş Mahallesi'nde de Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni inşa ederek hizmete açtı. Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde de 3-6 yaş arasındaki 108 çocuğa beceriyi esas alan bireyselleştirilmiş bir programla eğitim verilecek. Yenişehir Belediyesi farklı atölyelerle çocukların potansiyellerini ortaya çıkardığı BETEM'de Marmara Üniversitesinde görevli uzman akademisyenlerin danışmanlığında çocukları geleceğe hazırlıyor.

"Çocuklarımızın sağlıklı büyümesine, öğrenmesine ve gelişmesine destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz"

İkinci BETEM'i gezerek çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Erken çocukluk dönemi, çocuklarımızın yeteneklerinin ve potansiyellerinin temelini oluşturduğu bir dönemdir. Bu nedenle, çocuklarımıza bu dönemde en iyi eğitimi sunmak, onların geleceğini şekillendirmek adına büyük bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu merkezde, çocuklarımız becerilerini geliştirirken, aynı zamanda mutlu bir çocukluk geçirme fırsatına sahip olacaklar. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve ikinci BETEM'i açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin, ilçemizin ve çocuklarımızın geleceğine olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesine, öğrenmesine ve gelişmesine destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürsoy başta olmak üzere BETEM'in inşasında bizlere destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)