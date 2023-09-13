Yenişehir Belediyesinin düzenlediği açık hava sinema günleri sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, ilçedeki 10 kırsal mahallede düzenlenen açık hava sinema günlerine binlerce vatandaş katılım gösterirken, açık hava sinema günleri, okulların açılmasıyla sona erdi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında yazlık sinema nostaljisi yaşayarak, açık havada birlikte keyifli vakit geçirdi. Ayrıca film gösterimleri boyunca vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi. Etkinlikler çerçevesinde "Hababam Sınıfı ve Züğürt Ağa" filmleri izleyicilerle buluşurken, çocuklar için de "Neşeli Çiftlik" adlı animasyon filmi gösterildi. Film gösterimlerinden önce Yenişehir Belediyesi, stantlar kurarak mahalledeki vatandaşların talep ve önerilerini aldı, kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirilen projeler ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

"Böyle etkinliklerde insanlar birbirleriyle kaynaşıyor, mutlu oluyor."

Mahalledeki vatandaşlarla birlikte açık hava film izleyen Çukurkeşlik Mahallesi Muhtarı Süleyman Kuş, "Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e mahallemiz ve şahsım adına teşekkür ederim. Halkımızı böyle bir günde bir araya getirip insanların stres atmasını sağladı. Böyle etkinliklerde insanlar birbirleriyle kaynaşıyor, mutlu oluyor. Biz de onurlanıyoruz. Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum, hizmetlerinin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Çukurkeşlik Mahallesi sakinlerinden Mahmut Çetin ise "Öncelikle Abdullah başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Geçen yıl da bu etkinlik olmuştu. Bugün yağmur da yağdı, çok güzel oldu. Bu soğuğu özledik zaten. Bu güzel bir etkinlik, insanları sosyalleştiren etkinlikler bunlar. Bu yüzden başkanıma çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)