Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Yenişehir'de çiftçinin hasat coşkusunu yaşadığı renkli etkinliklere sahne olan geleneksel Uluslararası Altın Biber Festivali'ne yaklaşık 45 bin kişinin izlediği Hakan Altun ve Merve Özbey konserleri damga vurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Yenişehir'de çiftçinin hasat coşkusunu yaşadığı renkli etkinliklere sahne olan geleneksel Uluslararası Altın Biber Festivali'ne yaklaşık 45 bin kişinin izlediği Hakan Altun ve Merve Özbey konserleri damga vurdu.

Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Uluslararası Altın Biber Festivali, bu yıl da rüzgar gibi geçti. Toplu Sünnet Şöleni ve Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi ile Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve rahmeti rahmana kavuşan gaziler için Hatuniye Camii'nde okunan mevlitle başlayan festivalin kortej yürüyüşü de yüksek katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Kaymakam Rahmi Köse, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Mahalli İdareler ve İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Oruçöz, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, oda ve dernek başkanları, muhtarların yanı sıra binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşünün ardından "Kurtuluş Koşusu"nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Atlı ve yaya okçuluk gösterilerinin nefes kestiği festivalde, açılan biber stantları ise ziyaretçi akınına uğradı.

Halk oyunlarının yanı sıra çocukların gerçekleştirdiği gösterilerle renklenen festivalin ikinci gün programının finali, Derviş Eroğlu Bulvarındaki Merve Özbey Konseri ile yapıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı söylediği şarkılarla, hayranlarını coşturmasını bildi.

8'inci Uluslararası Altın Biber Festivali son gün programı ise Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamalarıyla başladı. Tarihi Belediye Meydanı'ndaki törenin ardından protokol ve halk hep birlikte Kıblepınar ve Selimiye Mahallelerindeki Kurtuluş Savaşı Şehitlerini ziyaret etti. Bu programı şehir merkezinde birçok ülkeden misafir edilen halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve Yenişehir Belediyesi Çocuk Korosu Konseri izledi. Festivalin nihai programı ise yine Derviş Eroğlu Bulvarı'nda gerçekleştirilen Hakan Altun Konseri oldu. Ünlü sanatçının konserini yaklaşık 20-25 bin kişi izlerken, 2,5 saat sahnede kalan Hakan Altun sahne performansıyla hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Yenişehir Biber Festivalii’nde Hakan Altun ve Merve Özbey rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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