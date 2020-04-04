Yenişehir İmam Hatip Lisesi proje okulu ilân edildi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "proje okulu" olarak belirlendiğini açıkladı. Başkan Aydın, okulun önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Programlarını uygulayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Davut Aydın, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptıkları girişimlerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde konuyu aktardığını ve konuyla ilgili dosyayı bizzat sunduğunu hatırlatan Başkan Aydın, "Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisemizin proje okulu seçildiğine ilişkin müjdeli haber Bakanlığımızdan geldi. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Aydın, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde LGS'ye giren öğrencilerin Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de tercih edebileceğini, yanı sıra okulun idareci ve eğitici kadrosunun da genişleyeceği kaydetti.

Başkan Aydın, okulun Proje Okulu seçilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Aydın, "Okulla ilgili dosyayı Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a iletmemizde yardımcı olan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Cihangir Kalkancı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamımız Suat Seyitoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Arif Eren ve hayırsever İşadamı Yusuf Ateş'e ilçe halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA