Yenişehir’de bas-geç trafik ışıkları hizmete başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yeni hastane önüne konulan bas-geç lambaları hizmete başladı.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Davut Aydın'ın girişimleriyle harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yenişehir'in Bursa karayolu üzerinden Yenişehir Devlet Hastanesi önüne bas-geç trafik lambalarının montajını tamamladı. Trafiğin oldukça yoğun ve hızlı aktığı, vatandaşların da günün her saatinde karşıdan karşıya geçişlerini gerçekleştirdiği hastane önüne yapılan bas-geç trafik ışıkları için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür eden Aydın, "Araç ve yaya trafiğinde olumsuz bir durum yaşanmadan, ivedilikle hayata geçirilen bu önemli hizmet için Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 2019 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından yaya önceliği yılı ilan edilmiştir. Kısa bir süre önce hizmete açılan yeni hastane binamızın önünde yapılan bu uygulama ile yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturulmuştur. Bursa istikametinden hızlı gelen araçlar ile şehir merkezimizden Bursa yoluna geçecek olan araçların oluşturacağı tehlike de büyük oranda önlenmiştir" dedi.

Kaynak: İHA