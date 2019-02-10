Yenişehir’de Bozbey’e ilgi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel'in aday tanıtım toplantısına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel'in aday tanıtım toplantısına katıldı. Meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılanan Bozbey ve Özel'e ilgi büyük oldu. İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse de geceye katılarak Özel'e destek verdi. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayan gecede açılış konuşmasını İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır yaptı.

Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'in önemli değerleri olduğunu ve bunları gün yüzüne çıkararak hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaklarını ifade etti. Bozbey, "Yenişehir gülmeye hasret ve bunu hep beraber sağlayacağız. Birileri konuşuyor ama bir meydanı 5 yılda bitirememişler. Halk mutsuz esnaf mutsuz. 5 ayda biter o meydan. Yenişehir bunu hak etmiyor. 31 Mart'ta Ercan Özel kardeşimle bu meydanı ilk iş olarak tamamlayacağız. Bursa üç milyona ulaştı. Nilüfer gülümsüyor büyürken, Yenişehir niye gülemiyor? Biz Nilüfer'i örnek ve lider kent yaptık siz niye Bursa'yı yapamadınız? Sizlerin desteğiyle Ercan kardeşim ve ben Yenişehir'i Bursa'yı gülümseteceğiz. Burası için çeşitli projelerimiz var. Toplumun her kesimine dokunacağız. Paketleme tesisi ile tarımı daha aktif hale getireceğiz. Çiftçi emeğinin karşılığını alacak. Özetle Yenişehir de Bursa da 31 Mart'ta desteklerinizle gülecek" dedi.

Bozbey, Yenişehir'de yapılan ittifakın birlik ve beraberlik içinde büyük bir güç olacağını da sözlerine ekleyerek, "Öndeyiz ve iyi yoldayız. Birileri buradan bizi duysun. 31 Mart'ta sandığa sahip çıkalım. Atılan her oy namustur ve buna sahip çıkacağız" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da, ittifakın sonucunun milletin hayrına olacağını belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, Bursa'nın hak ettiği hizmeti alması gerektiği için ittifaka gidildiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir gezisi sırasında İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı Ali Şıracı ve partililer tarafından ilgiyle karşılanan Bozbey, "Buradaki ziyaretlerimizde bizi yalnız bırakmadınız. Beraber omuz omuza olduğumuzu Yenişehirli'ye gösterdik. Hedefimiz de bu zaten. Birlikte bir güç olup 31 Mart'ta inanın sandıktan da güçlü çıkacağız" dedi.

İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı da Mustafa Bozbey'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA