Yenişehir’de çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Yenişehir ilçesine bağlı Alaylı köyünde çamlık alanda çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın için Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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