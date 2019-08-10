Yenişehir'de salçalık domates hasadı başladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde salçalık domates hasadı başladı.

Ebeköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aysel Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salçalık domatesleri toplamaya ve kış hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

İlaçsız tarım yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Bu domatesleri özellikle salça için üretiyoruz. Domateslerin diğer domateslerden farkı, ilaçsız üretiliyor olması. Dikiminden hasadına kadar hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Böylelikle domatesler hem doğal hem de çok lezzeti oluyor. Lezzet, salçalara da yansıyor" diye konuştu.

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Kaynak: AA