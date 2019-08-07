Yenişehir’den Avrupa’ya yılda 800 TIR biber ihraç ediliyor

Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine tarım ürünleri ihraç eden Türk firmaları devletten destek bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım arazilerine sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetişen ürünler Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine ihracat ediyor. Bu yıl sadece Yenişehir'den Avrupa'ya ihraç edilen biber miktarı 800 TIR'ı buldu. Hatipoğlu firmasının ihracaat genel koordinatörü Harun Oran, "Sivri, Çarliston, dolma biber, kapya, kırmızı şili, Kalifornia gibi biber çeşitleri Avrupa'nın her noktasına gidiyor. Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Norveç, İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere ihracat yapılıyor. Avrupa ülkeleri öncelikle kaliteye çok büyük önem veriyor. Kaliteli ürüne talep fazlalaşıyor. Yılda Avrupa'ya 800 TIR'a yakın sadece biber ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Oran, "Şu ân biber fiyatları ne bizi ne de üreticiyi memnun ediyor. Çünkü üretim aşırı fazla. Avrupa'nın izin dönemi böyle olunca tüketim azalıyor ve fiyatlar düşmüş oluyor. Devletimizden ihracatçılara destek vermesini istiyoruz. En son 2016 yılında destek verilmişti. O tarihten beri destek verilmiyor. İhracat yapan firmalara devletimiz ton başına 200 lira gibi destek verilebilir" dedi.

Kaynak: İHA