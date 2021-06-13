2000’li yılların başında kurulan ve elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar elektrifikasyon zinciri boyunca konumlandırılan YEO Teknoloji, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyu duyuran şirket hakkında, yatırımcılar da YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? EŞİT Mİ ORANSAL MI? | YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ, BORSA KODU, KAÇ LOT VERİR?

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