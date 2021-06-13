EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020: Belçika 3 - 0 Rusya maçı canlı izle | Maç sonucu13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı Trabzonspor'dan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altındaYEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde cevapladı: Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu?Koronavirüsün belirtileri bir kez daha değişti! Bazı semptomlar listeden çıkarıldı, yenileri eklendi... İşte yeni semptomlar...Duru güzelliğiyle büyüledi! Serenay Sarıkaya Bodrum'da bikinili görüntülendiTamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandıSınıfta kalma var mı lise? Lise sınıfta kalma olacak mı 2021?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

Sermeya Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından halka arz talebi onaylanan YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin taslak izahnamesi yayımlamasıyla yatırımcılar, YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularını araştırıyor.

YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

2000’li yılların başında kurulan ve elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar elektrifikasyon zinciri boyunca konumlandırılan YEO Teknoloji, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyu duyuran şirket hakkında, yatırımcılar da YEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR? EŞİT Mİ ORANSAL MI? | YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ, BORSA KODU, KAÇ LOT VERİR?

Haberimiz şu anda güncellenmektedir. Az sonra tüm soruların cevaplarıyla yeniden yayımlanacak olup anlayışınız için teşekkür ederiz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT