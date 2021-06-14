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YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

Güçlü teknik tecrübesi ve birikimiyle, geniş ve tamamlayıcı portföyüyle geniş müşteri kitlesine hitap eden YEO Teknoloji, halka arz ediliyor. YEO Teknoloj, Enerji ve Endüstri AŞ hakkında YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyla halka arz olacağını duyuran YEO Teknoloji, bu kararıyla tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından kamuoyu ile taslak izahnamesini paylaşan YEO Teknoloji hakkında merak edilen YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi  konularını biz de sizler için derledik. İşte detaylar...

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

%25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, %5 – %10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması, %15 – %25 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar, %5 – %10 arası ile yeni ürün ve AR-GE faaliyetlerinin finansmanı, %15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı, %15 – %25 arasını ise girişim sermayesi olarak kullanılması için halka arz olacağını duyuran YEO Teknoloji'nin halka arzının, 2021'in ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ TARİHİ

Global Menkul öncülüğünde gerçekleşecek YEO Teknoloji halka arzının kesin tarihi bilinmemektedir. Tarih kamuoyuna duyurulduğunda haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Şirket sermayesinin 20.000.000 TL’den 24.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet payın ve ortaklara ait 1.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı planlanmaktadır. 

YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca sabit fiyatla talep toplanması planlanmaktadır. Yöntem olarak herkese eşit dağıtım kullanılması bekleniyor.

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ MÜKERRER TALEP

Mükerrer talep kabul edilmeyecektir. Ve blokaj yöntemi ile de talep toplanmayacaktır.

YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ BORSA KODU

Halka arz sonrası payların birincil piyasada işlem görmesi planlanıyor.

YEO Teknoloji'nin Borsa işlem kodu henüz netleşmedi.

YEO Teknoloji halka arz ne zaman? YEO Teknoloji halka arz tarihi

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirket sermayesinin 20.000.000 TL’den 24.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet payın ve ortaklara ait 1.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı planlanmaktadır. 

Talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli 1.000.000 adet ek payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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