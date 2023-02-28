Yeon Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeon Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeon Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeon Seung Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yeon Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeon Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yeon Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeon Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeon Seung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeon Seung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeon Seung Kim 15 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김연승 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeon Seung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Yeon Seung Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yeon Seung Kim'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeon Seung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeon Seung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yeon Seung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeon Seung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2018 yılında Hannam Uni

20 Ocak 2022 yılında DJK St. Tönis

8 Ağustos 2022 yılında FC Noah

Yeon Seung Kim kimdir

Yeon Seung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeon Seung Kim şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gyeonggi Suseong Middle School (경기수성중, 2012-2014),
Pohang Steelers U18 (포항제철고, 2015-2017),
Hannam University (대전한남대, 2018-)

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Yeon Seung Kim nereli

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