Yeon Su Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeon Su Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeon Su Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeon Su Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeon Su Yu 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유연수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeon Su Yu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yeon Su Yu'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeon Su Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_rys_1/

Yeon Su Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeon Su Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeon Su Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeon Su Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında School Team SK

1 Ocak 2014 yılında Bupyeong HS

1 Ocak 2017 yılında Honam Uni

6 Ocak 2020 yılında Jeju United

Yeon Su Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeon Su Yu şuan Jeju United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bongdong Elementary School (2007),Jeonju Jochon Elementary School (2008-2010),Pohang Steelers U15 (2011-2012),Bupyeongdong Middle School (2013),Incheon Bupyeong High School (2014-2016),Honam University (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.