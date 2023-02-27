Yeong Jun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeong Jun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeong Jun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yeong Jun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yeong Jun Kim 2 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김영준 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yeong Jun Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yeong Jun Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yeong Jun Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/owl_.8/
Yeong Jun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yeong Jun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Yeong Jun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Yeong Jun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Goyang FC U18
1 Ocak 2019 yılında Sangji Uni
1 Ocak 2020 yılında TNT Fitogether
25 Ocak 2021 yılında Pocheon Citizen
3 Ocak 2023 yılında Daegu FC
Yeong Jun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yeong Jun Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Soonggok Elementary School (2010-2011),
Seoul Dongmyeong Elementary School (2012),
Suwon Samsung Bluewings U15 (2013-2015),
Suwon Samsung Bluewings U18 (2016-2017),
Goyang FC U18 (2018),
Sangji University (2019)
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