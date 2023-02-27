Yeong Jun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeong Jun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yeong Jun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yeong Jun Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.