Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden etkilenen kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verileceğini açıkladı.

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Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla depremden etkilenen bölgelerdeki kadın kooperatiflerine 50000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi verileceğini duyurdu. Krediler 36 ay vadeli ve 1 yıl ödemesiz olacak.


Bakanlık, depremden etkilenen bölgelerdeki kadın kooperatiflerini destek vermek adına harekete geçti. Bakan Nebati, bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin işletme harcamaları için krediye erişebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden etkilenen kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verileceğini açıkladı. Depremden etkilenen bölgelerdeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi sağlanması kararı, kadın girişimcileri desteklenmek için adına atılan bir adım.

Üst limiti 50000 TL olan krediler sıfır faizle kullandırılacak. Kredilerin vadesi 1 yıl ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36 ay olacak. Bakan Nebati, bu girişimin depremden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerinin yeniden inşa ve toparlanmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

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