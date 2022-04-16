Yer Döşemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Döşemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Yer Döşemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Yer Döşemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Döşemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Döşemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Yer Döşemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Döşemeleri Satış Elemanı Maaşları

Yer Döşemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yer Döşemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Döşemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.76

Meslek Adı :

Yer Döşemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Halı ve kilim çeşitleri, parkeler, paspaslar ve yer döşeme malzemelerinin satışı yapılan işyerlerinde veya yapı marketlerin ilgili bölümlerinde ürünlerin tanzimini, teşhirini ve temizliğini yapan, ürünleri müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Döşemeleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak halı ve kilim çeşitleri, parkeler, paspaslar ve yer döşemelerini reyonlara yerleştirmek,

b) Gerektiğinde forklift kullanarak reyonlardaki stok alanlarına ürünleri yerleştirmek,

c) Defolu ürünleri ayırmak, eksik ürünleri tespit etmek,

d) Ürünlerin etiketleme işlemlerini yapmak, kampanya ve fiyat indirimi ile ilgili kartonları asmak,

e) Teşhir edilecek parkelerin döşeme örneklerini yapmak,

f) Müşterilerin incelerken yanlış yere bıraktıkları malzemeleri ve kasada herhangi bir sebeple bırakılan malzemeleri yerlerine koymak,

g) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

h) Müşterilere yer döşeme malzemeleri, kullanım alanları, kaliteleri hakkında bilgiler vermek,

i) Müşterilere ürünlerin fiyatları, kampanyalar ve indirimler ile ilgili bilgiler vermek,

j) Müşterinin kullanacağı alana göre hangi türden ne kadar malzeme alması gerektiğini ve kullanılacak yardımcı malzemeleri hesaplamak, müşteriyi bilgilendirmek,

k) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek,

l) Müşteriye aldığı ürünün kullanımı hakkında bilgiler vermek,

m) Müşterinin satın aldığı ürünlerle ilgili tamamlayıcı ürünler varsa müşteriye tavsiye etmek,

n) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

o) Şirketin taşıma ve kurma hizmetleri hakkında müşteriye bilgi vermek, müşteriyi isteğine göre yönlendirmek,

p) Müşterilerin şikayetlerini dinlemek ilgili sorumluya durumu iletmek,

q) Müşterilerin ürün iade isteklerini departman sorumlusu ile birlikte değerlendirmek, iade işlemine karar verilirse müşteriyi ilgili birime yönlendirmek,

r) Yaptığı tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini esas almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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