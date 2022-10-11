Yer Fıstığı Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Yer Fıstığı Toplama İşçisi ne iş yapar, Yer Fıstığı Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Fıstığı Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Fıstığı Toplama İşçisi Tanımı;

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Yer Fıstığı Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Toplama İşçisi Maaşları

Yer Fıstığı Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.02

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Toplama İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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