Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı görev tanımı nedir, Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı ne iş yapar, Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı Tanımı;

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Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı Maaşları

Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.36

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmeye gelen yer fıstıklarının rutubet oranlarının istenilen düzeye düşürülmesi için işlemeye alınmadan önce k kurutma tesislerinde kurutma işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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