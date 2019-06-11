Yer gök kırmızı beyaza büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile geçen Türkiye, İzlanda'ya konuk oluyor. Milli Takım'a destek amacıyla İstanbul'da Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü karşılaşması olan İzlanda - Türkiye karşılaşması öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprüleri Türk bayrağının renklerine büründü. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de manzaraseverlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA