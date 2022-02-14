Yer Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yer Hostesi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yer Hostesi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yer Hostesi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yer Hostesi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yer Hostesi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Hostesi Maaşları

Yer Hostesi maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Yer Hostesi maaşı 5000_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Hostesi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.29

Meslek Adı :

Yer Hostesi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Biletlerini alan uçak yolcularının; uçağa bininceye kadar gerekli olan tüm işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Hostesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yolcunun bileti ve bagajlarını alarak uçağa binebilmesi için geçiş numarası ve bagaj etiketi vermek,

b) Yurtdışına giden yolcuların pasaport, davetiye vb. belgelerine bakmak ve eksik işlemleri tamamlaması amacıyla ilgili yerlere yönlendirmek,

c) Yolcuların uçağa binmesi için gerekli olan uyarıcı anonsu (uçak kalkış saati, uçağın kalkış kapı numarası vb.) yapmak,

d) Uçağa binen yolcuların isim, soyadı, cinsiyet, bagaj sayısı ve bagaj kilosu gibi bilgileri kapsayan çizelgeleri doldurmak,

e) Uçağın emniyeti ve dengesinin kurulabilmesi için yükleme bölümündeki görevlilere doldurmuş olduğu çizelgeyi vermek,

f) Yolcuya verilen geçiş numarasını uçağa binmeden önce yolcudan almak,

g) Özürlü, yaşlı ve tek başlarına seyahat eden (refakatsiz) çocukların tüm işlemlerini yapmak ve uçağa bindirmek,

h) Çocukların kimliklerini kontrol etmek ve rapor düzenlemek,

i) Uçaktan inen refakatsiz çocukları velisine teslim etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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