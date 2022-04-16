Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Tanımı;
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Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşları
Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.33
Meslek Adı :
Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Tren garı işletmeciliği, trafik yönetimi, trenlerin sevk ve idaresi iş ve görevlerini yerine getiren bilgi, beceri ve ehliyetine sahip olan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kurumunu en iyi şekilde temsil etmek,
b) Yolcuya ve yüke hizmet etmek,
c) Haftada bir garın tamamını denetlemek,
d) Aylık gelir- gider bütçesi ile yılık bütçe analizini yapmak,
e) Belirlenmiş veya belirlenecek olan tren saatleri, güzergahları na göre , trenlerin sevk ve idaresinden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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