Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) görev tanımı nedir, Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) ne iş yapar, Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Tanımı;

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Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) Maaşları

Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.33

Meslek Adı :

Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Tren garı işletmeciliği, trafik yönetimi, trenlerin sevk ve idaresi iş ve görevlerini yerine getiren bilgi, beceri ve ehliyetine sahip olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurumunu en iyi şekilde temsil etmek,

b) Yolcuya ve yüke hizmet etmek,

c) Haftada bir garın tamamını denetlemek,

d) Aylık gelir- gider bütçesi ile yılık bütçe analizini yapmak,

e) Belirlenmiş veya belirlenecek olan tren saatleri, güzergahları na göre , trenlerin sevk ve idaresinden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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