Yer Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Operatörü görev tanımı nedir, Yer Operatörü ne iş yapar, Yer Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Operatörü Tanımı;

__

Yer Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Operatörü Maaşları

Yer Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Yer Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.10

Meslek Adı :

Yer Operatörü Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kazı, döküm ve stok sahasında çalışan makinaların güvenli ve verimli sonuca ulaşılabilmesi için çalışanları yönlendirme işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Operatörü (Kömür Madeni), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Amirinden aldığı talimat doğrultusunda iş yerine gitmek ve bir önceki vardiyadaki yer operatöründen görevi devir almak, Görev yerini dolaşılarak çalışan makine ve elamanlarının kontrolünün yapmak, çalışma emniyetini sağlamak, Bir aksaklık varsa kontrol merkezine ve amirine bilgi vermek, Aldığı talimat doğrultusunda makinaların çalıştırılmasının sağlanması, şevleri belirtilen doğrultuda ve yükseklikte kestirmek, Döküm ve stokların belirlenen doğrultuda yapılmasını sağlamak, Çalışan makinaların dengesini ve meyil ölçerini sık sık kontrol etmek, Planlanan meyilin sağlanması için, gerekli ölçüm araç ve gereçlerini kullanılarak kazıkların çakılmasını sağlamak,, Tahsis edilen yardımcı iş makinalarını sevk ve idare etmek, Şevlerin sık sık kontrol etmek, makinanın şeve güvenli biçimde yaklaşmasını sağlamak, Makinanın hareket sahası içerisine araç ve gereç bırakılmamasını sağlamak, bırakılmış ise kaldırılmasını sağlamak, Makinaya enerji sağlayan kabloların üzerlerinin herhangi bir nedenle kapanması durumunda ilgililere bilgi verilmek, açılamasını ve daima görünür durumda bulundurulmasını sağlanmak, Makinanın temizliğinin yapılmasını sağlamak, Kazılan malzemeye diğer yabancı cisimlerin (demir,boru,bant v.b) karışmamasını sağlamak,

k) Kömür kazısı sırasında kömür stampına göre verilen ölçülerde kazı yapılmasını sağlamak,

l) Yangın başlangıcında kontrol merkezine anında haber vermek, elindeki söndürme araç, gereç ve personeli ile ilk müdahale yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?