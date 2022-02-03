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  3. Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! "PKK sizi avucunun içine almış!"

Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! "PKK sizi avucunun içine almış!"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Şehit Piyade Er Tarık Tarcan için yayımladığı taziye mesajı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gönderide "Barışamadık" yazan Erdoğdu'ya vatandaştan, "Kiminle barışamadınız? PKK ile mi? PKK sizi avucunun içine almış" tepkisi geldi.

Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! "PKK sizi avucunun içine almış!"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna yapılan havan toplu terörist saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan'a, CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gelen taziye mesajı vatandaşı çileden çıkardı. Erdoğdu, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Tercan için "Barışamadık" ifadesini kullanınca, sosyal medyada yer yerinden oynadı. Vatandaştan, "Kiminle barışamadınız?" soruları da beraberinde geldi.

Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! PKK sizi avucunun içine almış!

"PKK SİZİ AVUCUNUN İÇİNE ALMIŞ"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun taziye mesajında, "Yüreğim sızlıyor, barışamadık, yaşatamadık" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları ise duruma, "27 yaşında hayalleri olan bir genç, PKK'lı teröristler tarafından şehit ediliyor. Siz kalkmış "barışamadık" mı diyorsunuz? Yazık, PKK sizi avucunun içine almış. Bu bir itiraftır, halka açık itirafta bulundunuz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! PKK sizi avucunun içine almış!Yer yerinden oynadı! CHP'li Aykut Erdoğdu'nun, Şehit Tarık Tarcan'a taziye mesajı Türk halkını çileden çıkardı! PKK sizi avucunun içine almış!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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