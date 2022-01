Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Sunda Boğazı'nda meydana gelen sarsıntının nedenini açıkladı. Merkez üssünün Labuan yakınları olduğunu bilinen depremin Endonezya'da gerçekleştiği tespit edildi. 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, can kaybı olmadığı bildirildi.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.6 in Sunda Strait, Indonesia 40 min ago pic.twitter.com/T1U7Vbq5VD