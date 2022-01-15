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Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

Sunda Boğazı'nda meydana gelen sarsıntının nedeni belli oldu.  Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

 Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Sunda Boğazı'nda meydana gelen sarsıntının nedenini açıkladı. Merkez üssünün Labuan yakınları olduğunu bilinen depremin Endonezya'da gerçekleştiği tespit edildi. 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, can kaybı olmadığı bildirildi.

Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem!

 

 

 

 

Büşra Mercimek
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