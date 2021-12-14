Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem!
Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir denizaltı depremi meydana geldi. Bununla birlikte, bir meteoroloji kurumu tsunami uyarısı da yayımladı.
“Ateş Çemberi” üzerindeki konumu sebebiyle sık sık depremler, volkanik patlamalar ve tsunamilerden etkilenen Endonezya'da bulunan Flores Adası, bugün 7.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ulusal Afet Azaltma Ajansı sözcüsü Abdul Muhari, bölgede yaşayan insanların depremi oldukça net hissettiklerini aktardı. Kamera kayıtlarında ise şiddetle sarsılan insanların, bulundukları yerden koşar adım kaçtıkları görüldü.
Şiddetli sarsıntının ardından bir meteoroloji kurumu tsunami uyarısı yayımladı. Son gelen bilgilere göre, ülkede herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.