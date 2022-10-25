Yer yerinden oynadı! Filipinler 6.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı!

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından, Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Dolores kasabası çevresinde yaklaşık 16 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dair açıklama yapıldı.

YEREL SAATLE 22:59'DA MEYDANA GELDİ

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada da büyüklük 6.7 olarak belirtildi. Deprem, merkezüssüne yakın pek çok şehir tarafından hissedildi. Deprem sonrası hasar meydana geldiği ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili açıklama yapılmazken olası bir tsunami için uyarı da yapılmadı.