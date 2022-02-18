Yer yerinden oynadı! Guatemala'da 6.2 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre 16 Şubat Çarşamba günü Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH) Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 km güneybatısında yerin 83 km altında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Söz konusu deprem Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedilirken son durum hakkında Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden açıklama yapıldı.

90 BİNE YAKIN İNSAN DEPREMDEN ETKİLENDİ

Açıklamada depremden etkilenenlerin sayısının 89 bin 785'e yükseldiği bilgisi verilirken ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Depremde şuana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor.