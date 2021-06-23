Yer yerinden oynadı: Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün başkent Lima'ya bağlı Mala kentinin 33 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi. Söz konusu deprem yerin 33 kilometre altında 6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ifade eden yetkililer, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

PASİFİK DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

2007'DE 7,8 DEPREM OLMUŞTU

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.