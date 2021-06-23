Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu! Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle tatilde dudak dudağa yakalandı!Fatih Altaylı'dan SBK yazısı: İktidarla ilişkileri malum da... Hangi muhalifler Sezgin Baran Korkmaz'ın yatında keyif çattı?ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 23 Haziran 2021 Çarşamba Müge Anlı izle23 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de bu hafta indirim üstüne indirim!Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi kim? Kiminle aşk yaşıyor?Son dakika sokağa çıkma yasağı kalktı mı ? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta kalkacak?Kritik eşiğin altına düştü: Gram altın yeniden 500 TL'nin altına indi | 23 Haziran 2021 Çarşamba güncel, canlı Kapalı Çarşı altın fiyatlarıKorkusuz'dan Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Poyraz cinayeti için 'derin incelensin' talimatı!Aras Bulut İynemli duyurmuştu! Üç Kuruş dizisi hakkında büyük skandal!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yer yerinden oynadı: Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Yer yerinden oynadı: Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Peru'nun başkenti Lima'ya bağlı Mala kentinin güneybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün başkent Lima'ya bağlı Mala kentinin 33 kilometre güneybatısı olduğu ifade edildi. Söz konusu deprem yerin 33 kilometre altında 6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ifade eden yetkililer, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. 

Yer yerinden oynadı: Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

PASİFİK DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

2007'DE 7,8 DEPREM OLMUŞTU

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Yer yerinden oynadı: Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT