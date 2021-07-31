Yer yerinden oynadı! Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 3'ü ağır 43 yaralı

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre deprem yerin 36 kilometre altında ülkenin kuzeyindeki Sullana kentinin 12 kilometre batısında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Deprem için tsunami uyarısı yapılmazken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

SİSMİK HAREKETLERİN FAZLA OLDUĞU BİR ÜLKE

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

2007'DE 7,9'LUK DEPREM OLMUŞTU

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.