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  3. Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından Temel Karamollaoğlu'nun dinsizlerle iç içe olduğunu vurgulayarak, bir video paylaşımında bulundu.

Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dini bilgilerin yanı sıra, siyasi tahmin ve görüşleriyle de ön plana çıkıyor. Son olarak sosyal medya hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dinsizlerle iç içe olduğunu ve onları desteklediğini söyleyen Cübbeli Hoca, bir video paylaşımı yaparak, iddiasını destekledi.

Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

"DELİLLERİYLE GÖRMEK İSTİYORSANIZ..."

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabında Temel Karamollaoğlu ile ilgili yeni bir iddiada bulundu. Karamollaoğulları'nın "Dinsizler" ile iç içe olduğunu söyleyen Cübbeli Hoca, "Saadet Partisi'nin ve Temel Karamollaoğlu'nun ne kadar dinsizlerle iç içe olduğunu ve onları desteklediğini delilleriyle görmek istiyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin ve izletin." ifadelerine yer vererek, aşağıdaki videoyu takipçileriyle paylaştı.

Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!Yer yerinden oynayacak! Cübbeli Ahmet Hoca gemileri yaktı, Temel Karamollaoğlu hakkında öyle bir iddiada bulundu ki!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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