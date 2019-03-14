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Yeraltı çöp konteynerlerinin montajına başlandı

Kilis'te 300 adet yeraltı çöp konteynerinin montaj ve yerleştirilmesi başladı.

Yeraltı çöp konteynerlerinin montajına başlandı

Kilis'te 300 adet yeraltı çöp konteynerinin montaj ve yerleştirilmesi başladı.

Kilis'in Belediyesi tarafından kent genelinde çevreci, koku yapmayan ve modern bir şehre yakışan 300 adet yeraltı çöp konteynerinin montaj ve yerleştirilmesi başladı. Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 97 adet yerleştirilen yeraltı konteyner inin önümüzdekini haftalar içinde hızlıca tamamının yerleştirilerek halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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