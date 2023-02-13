Yeray Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeray Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeray Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeray Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeray Alvarez 24 Ocak 1995 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yeray Álvarez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeray Alvarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeray Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Yeray Alvarez'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yeray Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yeray Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yeray Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeray Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

Yeray Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeray Alvarez şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeray Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barakaldo (2005-2007), Danok Bat (2007-2008)

İspanya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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