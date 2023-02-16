Yeray Cabanzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeray Cabanzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeray Cabanzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeray Cabanzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeray Cabanzon 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Yeray Cabanzón de Arriba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeray Cabanzon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yeray Cabanzon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Cantabria futbol takımında oynamaktadır. Rayo Cantabria takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yeray Cabanzon'nin Rayo Cantabria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yeray Cabanzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeray Cabanzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeray Cabanzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeray Cabanzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Racing Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Rayo Cantabria

Yeray Cabanzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeray Cabanzon şuan Rayo Cantabria takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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