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  3. "Yerçekimiyle savaştayım" diyen Hande Yener'den estetik açıklaması! Yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti! Nedenini itiraf etti

"Yerçekimiyle savaştayım" diyen Hande Yener'den estetik açıklaması! Yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti! Nedenini itiraf etti

Cesur sahne kostümleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı Hande Yener bu kez de yüzündeki değişimle konuşuluyor. Yener, bu sabah katıldığı 2. Sayfa programında yüzüne yaptırdığı işlemi itiraf etti.

Geçtiğimiz gün katıldığı davette yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü şarkıcı Hande Yener, bu sabah Müge ve Gülşen'in TV8 ekranlarında sunduğu 2. Sayfa programına konuk olarak bu konu hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

"SAVAŞI KAZANDIM"

Fransız askısı yaptırdığını söyleyen ünlü şarkıcı, estetik iddialarını doğrulayarak,  "Yapıyoruz bir şeyler arkadaşlar. Zamanı durdurmak kolay değil, yerçekimiyle savaştayım gördüğünüz gibi, ama savaşı kazandım. Sosyal medya üzülmeyin benim için." şeklinde konuştu. 

Yerçekimiyle savaştayım diyen Hande Yener'den estetik açıklaması! Yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti! Nedenini itiraf etti

"İZİN VERMİYORUM"

Dolgu ve botok uygulamasının yüzü yukarıya kaldırmadığını belirten şarkıcı, "Ben Fransız askısı yaptırdım. Kırışıklığa da yüzümün sarkmasına da izin vermiyorum hep engel oluyorum. Spor yapıyorum vücuduma iyi bakıyorum. Her şey yolunda." açıklamasında bulundu.

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