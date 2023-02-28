Yerco Oyanedel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yerco Oyanedel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yerco Oyanedel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yerco Oyanedel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yerco Oyanedel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yerco Oyanedel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yerco Oyanedel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yerco Oyanedel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yerco Oyanedel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yerco Oyanedel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yerco Oyanedel 19 Eylül 2000 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Yerco Abraham Oyanedel Hernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yerco Oyanedel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Yerco Oyanedel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yerco Oyanedel'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yerco Oyanedel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yercox5/

Yerco Oyanedel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yerco Oyanedel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Yerco Oyanedel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yerco Oyanedel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında U. Católica

8 Ocak 2020 yılında Rangers Talca

31 Ocak 2021 yılında U. Católica

6 Mart 2021 yılında La Calera

8 Ocak 2023 yılında Cobresal

Yerco Oyanedel kimdir

Yerco Oyanedel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yerco Oyanedel şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Yerco Oyanedel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yerco Oyanedel nereli

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