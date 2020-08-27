Yerden aldığı maskeyi yüzüne takan adam görenleri hayrete düşürdü!

Kahramanmaraş’ta kullanılıp yere atılmış maskeyi gören maskesiz bir vatandaş, yerden aldığı maskeyi yüzüne taktı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği bu görüntüleri görenler gözlerine inanamadı.

Vatandaşların sokaklarda maskeleri gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakma görüntülerinin ardından ekranlara gelen bu görüntü izleyenlere pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskesiz yaşlı bir adamın yerdeki maskeyi alıp takması görenleri şaşırttı.

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