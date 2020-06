Yerel acentalar Marmaris’i gezdi

Muğla tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yürütücülüğünde, İzmir, Denizli, Aydın, Uşak ve Muğla'daki TÜRSAB BYK (Bölgesel Yürütme Kurulu) Başkanları ve TÜRSAB'a bağlı seyahat acentaları için Muğla'nın tarihi ve ören yerlerine ve turistik ilçe Marmaris'e tanıtım gezisi düzenlendi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yabancı turist konusunda yaşanan sıkıntının iç pazarda bir nebze olsun telafisi, aynı zamanda hareketlendirmek için düzenlenen tanıtım gezisine 5 ilden yaklaşık 45 seyahat Acentesi yetkilisi ile TÜRSAB BYK başkanları katıldı.

Muğla ve ilçeleri tanıtım gezisinin son günü önce Atatürk meydanında başladı, Muğla Turist rehberleri odası Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Marmaris hakkında bilgilendirme yaptı. ilçe Turizm müdürlüğü önünde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay gelen kafileyi karşıladıktan sonra, Marmaris Kalesi'nde yaklaşık 1 saatlik ziyaret ve bilgilendirme konuşmaları yapıldı.

Marmaris Müzesi Müdürü Şehime Atabey Marmaris kalesi ve müzenin tarihi hakkında bilgi verdi. Turistik seyahat acenta sahipleri ve rehberleri müzeyi gezip bol bol hatıra fotoğrafları çektiler.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, bu sezonu en azından yerli turist ile kurtarmak adına her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Esin, "Biz özellikle İngiliz ve Rus pazarına hitap eden, Avrupa Arap pazarına hitap eden bir bölgeyiz. Bu seneki pandemiden dolayı dış pazar kapanmış durumda. Biz turizmciler olarak her duruma hazırlıklı idik ama bu beklemediğimiz bir durum oldu. Bu sene düşündük dedik ki bizim bir de iç pazarımız var ve yakın illerimiz ile görüşmelere başlayarak hemen organize olduk ve bu tur programını düzenledik. Amacımız bölgeyi gösterip iç pazarı hareketlendirmek. Az da olsa bize bir hareketlilik getirecek diye umuyoruz. Programımızın ilk günü Muğla'nın antik kentlerini ve turistik bölgelerini gezerek değerlendirdik. Son günü de Marmaris'e ayırdık. Pandemi den dolayı daha fazla kişi davet edemedik şu an da 45 kişilik bir seyahat acentası sahipleri var. Umarım iç pazarımızı bir nebze canlandıracağız. Eylül, Ekim gibi de diğer illerimizden de tanıtım gezileri yapacağız. " dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Türkcan bölgenin zaten bildikleri bir alan olduğunu ancak bu program ile birlikte farklı destinasyonlar da keşfettiklerini ve sunumlarında bununla ilgili özenli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Denizli'den gelen seyahat acentası sahibi Himmet Kaynak ise " Menteşe bölgesini gezdikten sonra Ege Bölgesi'nin turizm gözdesi olan Marmaris'e geldik. Pandemiden dolayı dingin gördük. İnşallah canlanmasını istiyoruz " diye konuştu.

Acentacılar kaleden ayrılıp tekne turuna çıktı. 45 kişilik grubun tekne turundan sonra oteller ve işletmeciler ile buluşup bir araya gelecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA