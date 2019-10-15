Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi Beylikdüzü’nde yapıldı

Beylikdüzü Belediyesinin Beylikdüzü Kaymakamlığının iş birliğiyle vatandaşlarda afet bilincini oluşturmak amacıyla düzenlediği Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi, Aşık Veysel Sahnesinde başladı.

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği afetle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığının iş birliği ile gerçekleşen Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi'nde "afetin tanımı, risklerin belirlenmesi, depreme hazırlık, depremin risklerinin azaltılabilmesi için neler yapılabileceği, yapısal tehlikelerin neler olduğu, evlerde alınacak önlemler, buluşma noktaları, ilk yardım eğitimi almanın önemi ve özel gereksinimli bireylere yönelik afet eğitimleri" gibi konularda vatandaşlara, ayrıntılı bilgi verildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8'lik deprem ve artçılarıyla yeniden İstanbul'un ve Türkiye'nin gündemine gelen afet öncesi, anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgilerin aktarıldığı, Beylikdüzü ilçe protokolünün, muhtarların ve vatandaşların katılımıyla ilki Aşık Veysel Sahnesinde gerçekleşen Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimleri, Ekim ayı boyunca haftada dört gün olarak gerçekleşecek. Vatandaşlar, yapılacak olan eğitimlerin tarih, yer ve saatlerini Beylikdüzü Belediyesinin sosyal medya hesaplarından öğrenebilecek.

"Birlikte Beylikdüzü'nü afete dayanıklı bir kent haline getirelim"

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremin, depreme hazırlık konusunda kaybedilecek zamanın olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Doğal afetlerin zamanını bilemeyiz ama afetler olduğunda onları nasıl karşılayacağımızı tasarlayabiliriz. Hiç vakit kaybetmeden binalarımızı depreme hazırlıklı hale getirmek ve bu alandaki toplumsal bilinci geliştirerek taze tutmak zorundayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak biz, öncelikle afetlere karşı direncimizi her alanda artırmak için çalışıyoruz" dedi. Konuşmasında, vatandaşlarda afet ve deprem bilincinin oluşturulmasının çok önemli olduğuna da dikkat çeken Başkan Çalık, "Afetlerin oluşturduğu yıkımın boyutlarını belirleyen, sadece plansız kentleşme, riskli yapılaşma ve yaptırımsız denetim değil. Eğitimsiz kitleler de kentleri afetler karşısında kırılgan hale getiriyor. Kentimizi afetlere hazırlarken, Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla ortak çalışacak gönüllülere ihtiyacımız var. İstiyoruz ki Beylikdüzü Yerel Afet Gönüllüleri Eğitimi'ne katılan vatandaşlarımız, Beylikdüzü'nün Yerel Afet Gönüllüleri olsun ve hep birlikte Beylikdüzü'nü afete dayanıklı bir kent haline getirelim" şeklinde konuştu.

"Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi deprem anında yapamayız"

Beylikdüzü Belediyesi Afet Yönetim ve Koordinasyon Büro Sorumlusu Murat Acar, eğitimde yaptığı sunumda, afet anında panikle değil, bilinçli hareket etmenin önemli olduğunu söyledi. Konuşmasında depreme hazırlıklı olmanın önemine de vurgu yapan Acar, "Önceden düşünmediğimiz hiçbir şeyi deprem anında yapamayız. Bu yüzden afet öncesi hazırlıklarımızı çok iyi yapmalı; riskleri belirleyip riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Panik yapmak en kötü şey. Panik olmamak için tatbik yapın. Tatbik etmezsek unuturuz"diye konuştu. Acar, Beylikdüzü Belediyesinin afet yönetimi kapsamında yaptığı çalışmaları da katılımcılara aktardı.

"Afet durumunda doğru şekilde iletişim kurup yardım edilmeli"

Erişilebilir Kent Düzenlemeleri ve Engellilerle İletişim Danışmanı Adem Kuyumcu ise "Önceden tedbir almazsak deprem anında çözüm sağlayamayız. Onun için dezavantajlı ve özel gereksinimli bireylerin mutlaka önceden tespitinin yapılıp ihtiyaçlarının belirlenip afet durumunda da onlarla doğru şekilde iletişim kurup yardım edilmeli" dedi. Eğitim programı Özel Reyap Hastanesi hemşirelerinden Canan Doğan'ın ilk yardım konulu eğitimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA